Coppa Italia, Torino-Genoa, le formazioni ufficiali; fischio d'avvio alle 21.15

Walter Mazzarri e Davide Nicola hanno deciso le formazioni da mandare in campo per la gara tra il Torino ed il Genoa valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Si gioca allo stadio Grande Torino e la sfida comincerà alle ore 21.15. Si tratta di una sfida unica, senza partita di ritorno. Dopo i novanta minuti, in caso di parità, si andrà ai tempi supplementari e, se il risultato non cambierà, saranno tirati prima cinque rigori a testa e poi, sempre se le due squadre resteranno sul segno ics, si andrà ad oltranza sino a che una delle due non sbaglierà il proprio tiro dagli undici metri. Ma ecco le formazioni che inizieranno questa gara.

TORINO: Sirigu; Bonifazi, Djidji, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meité, Lazxalt; Berenguer; Zaza, Belotti.

GENOA: Radu, Romero, Zapata, Goldaniga, Ghiglione, Schone, Behrami, Cassata, Barreca, Agudelo, Favilli