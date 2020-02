Coronavirus, gare a porte chiuse dal prossimo fine settimana?

Si va verso la chiusura degli stadi agli spettatori nel prossimo fine settimana. Una decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore ma l'allarme dovuto dal Coronavirus sta facendo prendere questa strada alla FIGC almeno nelle regioni dove ci siano stati già dei casi. Allo stato attuale sembrerebbe andare verso un impianto sportivo senza tifosi il prossimo attesissimo Juventus-Inter anche se non ci sono state disposizioni definitive in merito.

Tanta attenzione anche per i tifosi genoani perché il Genoa giocherà proprio in Lombardia domenica alle ore 12.30 contro il Milan. Dopo il rinvio della sfida tra Inter e Sampdoria, anche questa gara sembrerebbe a rischio anche se in questo caso potrebbe comunque esser deciso di giocarla ma senza spettatori allo stadio Meazza.

Alcune società come il Bologna ed il Brescia intanto hanno sospeso l'attività dell'intero settore giovanile entrambe sino al prossimo 1 marzo 2020. In Liguria invece è giunto il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti con il quale ha deciso di sospendere tutti i campionati in questo prossimo fine settimana.