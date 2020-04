Croce di San Giorgio, oggi è la sua festa e il Genoa...

Oggi è una giornata importante per la città di Genova in quanto si festeggia la Croce di San Giorgio. Storicamente era il vessillo della Repubblica di Genova ed è, come tutti sanno, formata da una croce rossa su sfondo bianco. Fu utilizzata in seguito anche dai crociati ma pure da altre città. Si narra che quando le flotte nemiche vedevano issato sulle navi il vessillo genovese evitassero il confronto e che il Regno Unito avesse richiesto l'utilizzo della stessa bandiera per evitare di veder attaccate le proprie navi in cambio di un tributo annuale da pagare alla repubblica di Genova.

La bandiera viene utilizzata da numerose città in giro per il mondo e il Genoa ha voluto decretarle il giusto merito con la terza maglia che la squadra rossoblu spesso porta quando gioca in trasferta a dimostrazione dell'attaccamento della squadra alla città di origine. La società di Villa Rostan lo ha ricordato con un proprio twitter https://twitter.com/GenoaCFC/status/1253260161239650304/photo/1