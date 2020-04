È sempre "Un cuore grande così"

La Tifoseria Organizzata rossoblu, in questo momento di grande difficoltà per il Paese, ancora una volta si è distinta in fatto di solidarietà, facendosi promotrice di una iniziativa benefica rivolta in questo caso alle persone anziane.

Vi riportiamo quindi il testo del comunicato della TO con i dettagli inerenti questa iniziativa:

"In questa difficile situazione nazionale, dove ci troviamo a combattere un nemico invisibile e spietato, abbiamo deciso di dare un contributo a chi in questo momento è in estrema difficoltà, ovvero le persone anziane.

Doneremo perciò, in collaborazione con la Protezione Civile di Genova tramite il Consigliere delegato Sergio Gambino, alle Case di Riposo Genovesi 2.000 mascherine e 8.000 calzari, così da proteggere chi ci ha protetto fin da quando eravamo bambini.

Inoltre, abbiamo deciso di far consegnare per 15 sere 30 pizze per gli operatori sanitari negli ospedali di San Martino, Galliera e Villa Scassi per dare un gesto di solidarietà e riconoscenza al personale ospedaliero eroicamente impegnato a curare i tanti contagiati dal Covid-19.

Ringraziamo a tal proposito:

Pizzeria Al Portico (Via Lagustena 9 r)

Pizza Company (Via Tomaso Invrea 22/24 r)

Voglia di Pizza (Corso Magellano 50 r)

ARRIVERÀ L'ALBA DOPO LA NOTTE OSCURA

A.C.G.

Brigata Speloncia

Figgi do Zena

G.A.V.

Gruppo Meroni

Old Block

Spartani ponente