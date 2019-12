FantaGenoa: chi schierare e chi no nei rossoblù e nell’avversaria di turno

Strano, ma vero. È mercoledì, non è previsto nessun turno infrasettimanale, e bisogna già schierare la formazione al fantacalcio. L’anticipo di campionato tra Sampdoria e Juventus, infatti, obbliga tutti i fantallenatori d’Italia a studiare e disporre in campo i propri undici. Il Genoa, sabato prossimo alle ore 18, sarà di scena a San Siro contro l’Inter capolista, in un impegno sulla carta quasi proibitivo. Antonio Conte, però, dovrà fare a meno di due pedine fondamentali come Brozovic e Lautaro causa squalifica, oltre che del lungodegente Sensi. Tra i nerazzurri va assolutamente schierato Lukaku, perno della fase avanzata. E attenzione ai due ragazzini: Agoumè ed Esposito dovrebbero entrambi giocare, prendendo il posto degli squalificati. Occhio all’effetto sorpresa-gioventù. Un altro interista su cui si può puntare è Borja Valero. Il centrocampista spagnolo è tornato al gol a Firenze contro la “sua” Viola, e sta attraversando un ottimo momento dopo un inizio di campionato in ombra.

Nel Genoa, invece, poche sono le pedine che possono salvarsi dalla trasferta del Meazza: consigliamo di puntare su Adudelo, al rientro dopo la squalifica nel derby, Ghiglione, che vorrà riscattare il clamoroso errore proprio contro i blucerchiati, e Schone: il danese vive un momento tutto particolare (e delicato). Sta faticando ad adattarsi al pensiero di Motta e al calcio italiano in generale, ma da uno come lui ci si può sempre aspettare un lampo di pura classe.

Gregorio Spigno