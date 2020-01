FantaGenoa: chi schierare e chi no nei rossoblù e nell’avversaria di turno

Finalmente riparte il campionato di Serie A. Dopo le feste natalizie, entro le 12:30 di oggi dovrete tornare a schierare la formazione al fantacalcio causa anticipo (Brescia-Lazio).

Il Genoa esordisce con Davide Nicola in panchina tra le mura amiche contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

I rossoblù si giocano tanto, complice una situazione di classifica quasi disperata e un mercato che è già cominciato con diversi botti. Perin, Berhami e Destro sono i colpi già annunciati dal club, ma nel corso del mese di gennaio, presumibilmente, ne arriveranno tanti altri. Proprio Mattia Perin rientrerà subito a difendere i pali del Grifone: non gioca da diverso tempo e il Genoa dietro non è una garanzia. Consiglio: se avete alternative migliori, optate per quelle. Nella lista di chi è “da mettere” rientra El Cuti Romero: l’argentino è una delle poche sicurezze della retroguardia rossoblù, va schierato. Così come Sturaro e Schone, che potrebbe giovare della cura Nicola dopo aver concluso un rapporto non idilliaco con Andreazzoli prima e Thiago Motta poi. Infine, tra i rossoblù, potete mettere Ghiglione, grande assist-man, e l’eterno Pandev, al quale il Grifone si aggrapperà per ottenere un risultato positivo.

Tra i neroverdi, invece, potete schierare tutti i membri del tridente d’attacco emiliano, sempre pericoloso anche contro le big: Boga, se in giornata, è immarcabile. Caputo ha il vizio del gol, mentre Berardi quando vede rossoblù si esalta. Attenzione anche a Kyriakopoulos: se siete tra i coraggiosi che lo hanno preso durante l’asta di settembre, potete schierarlo. No a Magnanelli, spesso lontano dalla zona bonus ma vicino ai cartellini.

Gregorio Spigno