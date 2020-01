FantaGenoa: chi schierare e chi no nei rossoblù e nell’avversaria di turno

Presto! La formazione al fantacalcio. La settimana scorsa, per Genoa-Sassuolo, vi avevamo consigliato Pandev, che ha deciso la partita e vi ha regalato un 10 in pagella (7+3 punti per il gol).

Oggi, per Verona-Genoa in programma domani alle 18, il compito non è semplice. L’impegno contro i gialloblù di Ivan Juric è difficile, anche per l’ottimo rendimento avuto fin qui (un po’ a sorpresa) dall’Hellas.

Nel Verona potete dare fiducia a Rrahmani, difensore che sta sorprendendo per l’ottimo rendimento e che ha già attirato anche l’interesse del Napoli. Faraoni può andare in bonus, magari con un assist, così come Amrabat: il marocchino rientrerà domani tra i titolari ed è sempre un moto continuo. Veloso, da ex, potrebbe trovare il bonus dai calci piazzati, così come Lazovic che, se in giornata, diventa immarcabile.

Tra i rossoblù, invece, meritano fiducia Criscito, Schone e Favilli. Il terzino napoletano è un cecchino dai calci di rigore. Schone, invece, se dovesse rientrare tra i titolari ha dimostrato a Torino in Coppa Italia di essere un giocatore di grande livello. Favilli, infine, si è messo alle spalle un periodo negativo ed ha cominciato il 2020 alla grande, regalando un assist decisivo a Pandev con il Sassuolo e trovando il gol in coppa contro i granata.

Gregorio Spigno