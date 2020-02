FantaGenoa: chi schierare e chi no nei rossoblù e nell’avversaria di turno

Nonostante il momento positivo del Genoa, l’impegno a Bologna contro la squadra di Mihajlovic è, almeno sulla carta, parecchio difficile.

“Fantacalcisticamente”, dunque, il consiglio è di schierare i pezzi pregiati dei felsinei: Orsolini, che in settimana scorsa ha rimediato sette punti di sutura, ci sarà comunque e va messo titolare. Così come Barrow, che a Roma contro i giallorossi ha già dimostrato sul campo i motivi per cui il Bologna ha puntato su di lui (spendendo molto) con una doppietta maestosa. L’ex di turno Rodrigo Palacio, poi, è sempre una spina nel fianco per tutte le difese della Serie A, nonostante l’età che avanza: schieratelo.

Nel Genoa, invece, non ci sarà Ghiglione e c’è pure il rischio che manchi Schone, due pedine fondamentali per i rossoblù. Sanabria, in mancanza di alternative migliori, potete metterlo: presumibilmente la coppia d’attacco sarà composta dal paraguaiano e Pinamonti, e il consiglio, tra i due, è di puntare sull’ex Betis, apparso molto in forma nelle ultime uscite. Anche Romero rischia di dare forfait, dunque Soumaoro potrebbe avere un’altra occasione dopo aver ben figurato già la settimana scorsa contro il Cagliari: se ci avete puntato all’asta di riparazione, potete schierarlo. No a Behrami, tanto importante in fase di costruzione e distruzione del gioco avversario, ma molto distante dalla zona bonus.

Gregorio Spigno