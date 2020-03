FIFA: Mondiale per Club rinviato; CIO non si ferma la preparazione delle Olimpiadi

La pandemia di Coronavirus sta facendo slittare tutte le competizioni sportive e calcistiche in particolare. Dopo i Campionati Europei e la Copa America ecco che anche il Mondiale per Club è stato rinviato a data da destinarsi. La decisione è giunta in giornata; la FIFA, tramite un proprio comunicato ufficiale, ha deciso di rinviare la manifestazione definita FIFA Club World Cup. Quando si giocherà? Ancora tutto da decidere, la rischedulazione sarà decisa prossimamente quando finalmente si avrà maggior chiarezza sulla situazione globale e quindi potrebbe essere nel 2021, nel 2022 oppure nel 2023

Il tutto mentre il CIO, Comitato Internazionale Olimpico, ha fatto sapere di proseguire nell'organizzazione delle prossime Olimpiadi che si disputeranno a Tokyo. Nel comunicato ufficiale si legge che le operazioni per l'organizzazione dell'evento mondiale prosegue. Questo quanto riportato in parte del Comunicato:

"L'emergenza legata al virus COVID-19 sta influenzando i preparativi per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e sta cambiando di giorno in giorno. Il CIO rimane pienamente impegnato nei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e, con più di quattro mesi prima dei Giochi, non crede sia necessario prendere decisioni drastiche in questa fase. E che qualsiasi speculazione in questo momento sarebbe controproducente. Il CIO incoraggia tutti gli atleti a continuare a prepararsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel miglior modo possibile"