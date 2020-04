FIFA richiede cinque cambi se ci sarà il ritorno in campo

Detto che dal 18 maggio gli allenamenti, seppure con le dovute cautele, potranno esser svolti; potrebbero esserci novità al ritorno in campo delle squadre per concludere la stagione agonistica 2019/2020. Queste ultime riguardano le sostituzioni. In realtà non è una novità vera e propria visto che se ne era parlato qualche tempo fa ed era stato lo stesso presidente Gravina a porne la questione. Adesso è la stessa FIFA che si è mossa: la richiesta è quella di poter effettuare cinque cambi a gara.

Questo a causa del numero alto di gare che si dovranno svolgere in poco tempo e permetterà ai giocatori di tornare a pieno regine dopo la sosta a causa della pandemia di Coronavirus. I ritmi previsti infatti saranno elevati; questo a causa del fatto che si è chiesto alla varie Federazioni di chiudere l'annata entro il 2 agosto.

Il provvedimento dei cinque cambi poi si manterebbe anche per l'annata calcistica successiva, quella 2020/2021 e pure per i campionati Europei che si disputeranno nel 2021. Lo riporta SKY Sport UK che spiega come un portavoce della FIFA abbia spiegato che: "Il rischio è quello di veder aumentare gli infortuni a causa dell'alto numero di gare da giocarsi in tempi ristretti. Per questo chiediamo alle varie Federazioni di poter permettere alle squadre di effettuare un numero maggiore di sostituzioni".