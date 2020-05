FIGC-Comitato Medico Scientifico, domani nuovo vertice sulla ripartenza

Un nuovo decreto, ne servirà uno nuovo per far ripartire la macchina del calcio e quindi il campionato di Serie A. Intanto sono partiti gli allenamenti individuali in alcuni centri sportivi, dal 18 maggio qualcosa in più si potrà fare ma per rivedere i giocatori calcare i terreni verdi degli stadi italiani ci vorrà ancora tempo.

Domani è prevista una delle tante video conferenze che si stanno tenendo in questo ultimo periodo tra la FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) e il comitato medico scientifico. Servirà a trovare un punto di accordo per poter permettere alle squadre di scendere in campo. Serviranno regole meno restrittive rispetto a quelle emanate in quel 21 febbraio scorso a causa della pandemia di Coronavirus, Covid-19. Permanendo quelle regole la ripartenza appare impossibile anche se con la freccia dei contagi in discesa la situazione potrebbe mutare radicalmente.