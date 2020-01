Fiorentina-Genoa, iniziata la prevendita per il settore ospiti

E' partita la prevendita per la prossima sfida esterna del Genoa che metterà di fronte ai rossoblu la Fiorentina di mister Beppe Iachini che arriva a questo incontro dal bellissimo successo in casa del Napoli nell'ultimo turno. Per il Grifone si tratta della prima di due consecutive trasferte. La gara al Franchi si giocherà sabato con fischio di inizio alle ore 18.

I tagliandi per il settore ospiti sono stati messi in vendita al prezzo base di 14 euro. e saranno reperibili sino a domani, mercoledì 22 gennaio 2020, alle ore 23.59. I titoli d'ingresso all'impianto sportivo sono acquistabili dai titolari della tessera Dna Genoa o Ourway. Da giovedì poi la vendita sarà effettuata senza alcuna limitazione e sarà aperta anche ai non titolari della tessera del tifoso. La possibilità di acquisto del biglietto scadrà venerdì, giorno precedente la gara. Per acquistarli occorrerà recarsi presso i punti vendita autorizzati Ticketone oppure on line.