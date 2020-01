Fiorentina-Genoa, la fotogallery della sfida del Franchi

Un rigore sbagliato, almeno tre occasioni importanti per il Genoa con super Dragowski capace di negare la gioia della rete ai vari tentativi ospiti. Per il capitano Criscito il primo penalty mancato dopo dodici realizzati; Biraschi di testa si è visto negare il gol; Pinamonti davanti alla porta avversaria in contropiede ha tirato addosso al numero uno viola, insomma buone opportunità per segnare ma nessuna rete. Il buono da questa gara sta pure nel fatto che la difesa del Grifone non ha subito nessuna rete. Non capitava da parecchio tempo, esattamente dal settembre 2019 quando si chiuse senza reti la partita contro il Bologna. Ecco le foto migliori del match.