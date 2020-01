Fiorentina-Genoa, le formazioni ufficiali della gara del Franchi

Beppe Iachini e Davide Nicola hanno scelto gli undici da mandare in campo per la gara che si giocherà alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi. Fiorentina e genoa arrivano da due momenti diametralmente opposti. I viola stanno veleggiando sulle ali dell'entusiasmo dopo gli ultimi risultati favorevoli che hanno visto la qualificazione in Coppa Italia e la vittoria in campionato a Napoli. Il Grifone invece giunge dalla sconfitta interna contro la Roma e dall'ultimo posto della graduatoria. Nonostante ciò i rossoblu non vogliono assolutamente abbassare la guardia cercando di conquistare punti ovunque pur di togliersi dalla secche della classifica. Queste le formazioni ufficiali del match.

FIORENTINA: Dragovski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti, Chiesa, Cutrone

GENOA: Perin, Biraschi, Romero, Criscito, Ghiglione, Sturaro, Schone, Behrami, Barreca, Pandev, Favilli