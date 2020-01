Fiorentina-Genoa, le probabili formazioni della gara del Franchi

Mister Davide Nicola come accade ultimamente ha messo molta grinta nella sua conferenza stampa ricordando a tutti cosa significhi essere il Genoa ed indossare la maglia rossoblu. A questo punto toccherà ai giocatori mettere in pratica quanto espresso dall'allenatore direttamente sul campo di gara. Già nel secondo temo contro la Roma qualcosa si è visto. Proseguire su quella strada potrebbe portare finalmente a qualche risultato interessante. Intanto ci sarà da superare il primo scoglio impegnativo rappresentato dalla Fiorentina di mister Iachini, una compagine certamente in salute.

Assente Cassata a causa della squalifica, tornerà sulla linea difensiva il capitano Mimmo Criscito che a sua volta ha scontato il turno di stop. Presente in Toscana anche l'ultimo arrivato Eriksson che potrebbe anche esordire col Grifone. La difesa non cambierà rispetto alle solite uscite, Criscito prenderà il posto di Goldaniga che tornerà in panchina. In mezzo al campo Schine dovrebbe fare il regista con Sturaro, Ankersen (preferito a Giglione sull'out di destra) e Barreca a sinistra. Manca un posto da definire, Behrami e proprio Eriksson potrebbero giocarselo. In attacco la coppia gol dovrebbe essere la solita formata da Goran Pandev e da Toni Sanabria. Questo dunque il possibile undici di partenza:

Perin, Biraschi, Romero, Criscito, Ankersen, Behrami (Eriksson), Schone, Sturaro, Barreca, Pandev, Sanabria

Dalbert squalificato e Boateng non convocato a causa di un infortunio sono i due problemi per mister Iachini che però potrà contare sul due Chiesa-Vlahovic che sta facendo molto bene in questo ultimo periodo. Per sostituire il giocatore fermato dal Giudice Sportivo, l'allenatore si affiderà a Venuti. In attacco qualche possibilità di vedere il tridente con l'inserimento anche di Cutrone. Questa la probabile squadra che affronterà il Genoa:

Dragovski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti, Chiesa, Vlahovic (Cutrone)