Fiorentina, i convocati di mister Beppe Iachini per domani

Rifinitura effettuata e Fiorentina in ritiro in attesa della gara di domani che vedrà la squadra gigliata affrontare in casa alle ore 18 il genoa del tecnico Davide Nicola. Sono venti-tre i giocatori chiamati a questo impegno. Come previsto ampiamente c'è Federico Chiesa mentre è assente per infortunio Boateng. Questi gli elementi dunque convocati:

Badelj, Benassi, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cutrone, Dragowski, Eysseric, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.