Fondazione Genoa, comunicato ufficiale inerente allo Scudetto 1924/25

In questi bui giorni a causa del Coronavirus, da Bologna, la settimana scorsa, erano uscite alcune dichiarazioni in merito alla presentazione di un libro uscito qualche tempo fa inerente alle cinque finale del campionato 1924/25 e che avevano tirato in ballo la Fondazione Genoa. Ebbene quest'ultima ha emesso un comunicato stampa in merito che riportiamo fedelmente:

"Stupisce che in questo grave momento si voglia da parte di alcuno acutizzare la disputa storica sul campionato di calcio 1924/1925, coinvolgendo impropriamente la Fondazione Genoa. Quest’ultima è certo pronta a sostenere il proprio contributo, che ha già fornito, al ristabilimento della verità storica, ma non intende affrontare in questo doloroso periodo della vita nazionale un tema divisivo, quando le Città e le Regioni interessate sono così duramente colpite e unite in un comune, solidale impegno".