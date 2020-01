Fonseca: "Spinazzola in campo a Genova assieme a Santon"

Ha parlato da Trigoria il tecnico della Roma Fonseca parlando della prossima partita esterna a Genova contro il Genoa che si giocherà domani alle ore 18. Giallo-rossi attesi da un trittico formato, oltre che dai liguri, anche dalla Juventus prima e dal derby dopo: "La squadra sta bene ed è motivata. Ha voglia di fare bene. Solo gli infortunati non stanno benissimo". Nessun problema a dire che saranno coloro che sostituiranno gli squalificati Kolarov e Florenzi: "Saranno Spinazzola e Santon".

Attacco poco prolifico: "Sono preoccupato lo ammetto. Per queste tre partite metteremo under a destra e Kluivert a sinistra. Trequartista invece sarà Pellegrini visto che non ne abbiamo altri. Con la società cercheremo qualche rinforzo in quello specifico settore del campo. L squadra crea occasioni ma dobbiamo essere più precisi sotto porta". Su Cristante, il tecnico Fonseca dice: "Domani non giocherà, difficile per lui al momento fare due gare consecutive".

Importante il ritorno di Kluivert: "Kluivert stava facendo bene sino all'infortunio. E' un elemento importante per noi. Perotti che l'ha sostituito però ha fatto bene". Cetin sul mercato? "Non credo, Cetin resterà con noi sino al termine di questa stagione". Su Spinazzola: "Si è allenato bene, non ha problemi e dunque contro il Genoa scenderà in campo". Calcio mercato che punta il dito sul trio Perotti-Pastore-Jesus: "Nessuno dei tre è in vendita e sarà ceduto dalla società".