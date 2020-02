Francesco Marroccu: "Criscito? Mai messo sul mercato"

A margine della presentazione da parte del tecnico Davide Nicola della gara Atalanta-Genoa, ha parlato il direttore sportivo della squadra rossoblu Francesco Marroccu che ha parlato del mercato che si è appena concluso: "E' stato intanto il mio primo mercato, Complessivamente abbiamo fatto tante operazione, se non sbaglio tra entrata ed uscita sono state 33".

Iturbe non è stato tesserato: "Può capitare che tra tante operazioni qualcuna non vada a buon fine. Però io mi concentrerei su quelle positive come Iago Falque che sicuramente è come si trattasse di una chiusura del cerchio". C'è stata anche la vicenda che ha coinvolto il capitano, Mimmo Criscito: "Tanti i giocatori del genoa che erano appetiti da molti club. Voglio però affermare che Criscito non è stato mai messo sul mercato dal Genoa. C'è stato un grande e pressante interesse della Fiorentina sul giocatore, certamente maggiore di quello che ha fatto la Roma per Favilli. Fa parte del gioco, fa parte del mercato".

Alla fine dei conti, quale soddisfazione c'è per il mercato svolto dalla società più Antica d'Italia: "Certamente si poteva fare di più ma alla fine i risultati del lavoro svolto li si vedranno a maggio. Abbiamo coperto le zone del campo che abbisognavano di rinforzi. In uscita si poteva fare di più. Questo è il mercato che non si può considerare chiuso avendo altre situazioni estere aperte".