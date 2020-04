Gabriele Gravina: "Stagione da finire; prossimo anno in cinque mesi?"

Il calcio continua a domandarsi se proseguire la stagione appena la situazione causata dal Coronavirus migliorerà oppure se sia il caso di fermare tutto e pensare a come iniziare e soprattutto quando la prossima nuova annata di campionato. Le voci si susseguono e manca completamente l'accordo tra chi vuol proseguire e chi invece vorrebbe smetterla qui. E in mezzo ci stanno le istituzioni, sportive e non, che cercano di dire la loro appena ne hanno la possibilità.

Gabriele Gravina, massimo esponente della FIGC, è stato intervistato dal quotidiano La Repubblica e sulla situazione attuale ha spiegato come: "Il campionato deve finire. Non ripartire darebbe adito ad un lungo contenzioso. Alcune società hanno inviato le diffide e le società che non vorrebbero ripartire non hanno grandi idee su come risolvere questo problema. In fondo la FIFA ha già indicato la via da seguire".

Tra le altre cose il presidente Gravina spiega che: "Se ripartiremo a giugno chiuderemo la stagione a luglio ma c'è pure la possibilità che si riparta a settembre per chiudere l'anno nel mese di novembre. La stagione 2020/2021 a quel punto inizierebbe nel mese di gennaio 2021. Ovviamente cambierebbe la formula magari si potrebbe passare, ad esempio, ai gironi e quindi alla disputa dei play off visto che il tutto dovrebbe esser concentrato in cinque mesi a causa della disputa degli Europei in quella estate"