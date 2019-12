Genoa, a Milano tornerà Agudelo, ultimo turno di sosta per Pandev

Manca una partita alla chiusura del 2019 che il Genoa giocherà sabato alle ore 18 a Milano contro l'Inter. Al Centro Sportivo Signorini la squadra di Thiago Motta si è ritrovata per una seduta mattutina improntata sulla tattica. Adesso per il genoa è giunto il momento di badare la sodo, non guardare piùal bel gioco ma al cercare di portare a casa puntiutili per una classifica deficitaria che al momento piange parecchio. Ovvio, la trasferta in terra milanese non è delle più facile, tutt'altro ma provarci sarà assolutamente necessario.

Abcora due sessioni e poi sarà partita. Mancherà, oltre ai soliti infortunati, anche Goran Pandev che deve scontare l'ultimo turno di squalifica dopo l'espulsione patita in quel di Lecce. Tornerò invece Agudelo che il suo turno l'ha scontato nell'ultimo derby. Prosegue l'iter personalizzato per Stefano Sturaro. Nel frattempo continua la prevendita per il settore ospiti, biglietti disponibili sino a venerdì nei punti vendita Vivaticket oppure online. Non occorre possedere la tessera del tifoso.