Genoa, Adama Soumaoro al Synlab Il Baluardo per le visite mediche

Sono iniziate le visite mediche per il difensore Adama Soumaoro proveniente dal Lille, formazione francese di Ligue 1. Il giocatore sta effettuandole presso l'istituto Synlab Il Baluardo in Porto Antico. Terminate le stesso andrà in sede per la firma sul contratto.

Soumaoro, classe 1992, è un difensore centrale ed è stato capitano della compagine transalpina. Quest'anno ha disputato sei gare segnando anche una rete in campionato contro il Marsiglia. Si tratta di un giocatore dal fisico possente, 1.86 di altezza, franco-maliano. Arriva in prestito sino a giugno 2020 e quindi sarà poi il Genoa a decidere se riscattarlo o meno. La sua carriera è stata praticamente e totalmente fatta nel Lille, prima nelle giovanili quindi nella formazione B della compagine del Nord della Francia e quindi in Prima Squadra.