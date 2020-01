Genoa, adesso la Coppa Italia, giovedì in campo a Torino

Il campionato è ripreso ma gli impegni per il Genoa in questa settimana non si fermano. Giovedì infatti la squadra del neo tecnico Davide Nicola sarà impegnata alle ore 21.15 allo stadio "Grande Torino" contro la formazione granata allenata da Walter Mazzarri. Un match che vale l'ingresso ai quarti di finale della manifestazione nazionale dove la vincente troverà una tra il Milan e la Spal.

Anche per questo motivo la compagine genoana non rientrerà in Liguria. Dopo la partita di Torino infatti il Grifone sarà impegnato a Verona contro l'Hellas domenica alle ore 18. Tornare a Genova dopo la gara di Coppa sarebbe stato inutile. La squadra di concerto con il tecnico hanno deciso distare assieme anche perché l'incontro in Veneto è importantissimo per la graduatoria genoana.

A Torino sicuramente Nicola cambierà qualcosa facendo riposare molti dei giocatori che sono scesi in campo ieri contro il Sassuolo. Come ha spiegato lo stesso tecnico ci sono reparti dove il Genoa ha più elementi ed altri meno. E' il caso della difesa che, a parte BIraschi, Romero e Criscito, non ci sono tantissime alternative (Goldaniga e Zapata che è in ripresa) mentre sicuramente la situazione è diversa in altri settori. Ecco dunque che potrebbe rivedere Schone in cabina di regia, forse Mattia Destro in attacco, magari Radu in porta, possibile Barreca sulla fascia e pure Ghiglione ieri a riposo. Insomma una compagine rivoluzionata che cercherà di vendere cara la pelle ad un Torino che arriva a questa gara forte dell'entusiasmo dopo il bel successo in casa Roma conquistato nella partita di ieri sera.