Genoa, al Signorini subito al lavoro per la Coppa Italia

Non c'è Epifania che tenga in casa Genoa. Il lavoro infatti è ripartito sin da subito in vista della gara di Coppa Italia che giovedì vedrà i liguri impegnati allo stadio Grande Torino contro i granata con fischio di inizio alle ore 21.15. Così al Centro Sportivo Signorini i battenti si sono aperti in mattinata per la prima sessione di lavoro settimanale.

Ovviamente chi era sceso in campo nella giornata di ieri ha svolto solamente lavoro di recupero tra massaggi e palestra mentre gli altri hanno svolto la solita normale sessione quotidiana. Questi ultimi hanno effettuato pure una partitella cui ha partecipato anche il giovane della Primavera Da Cunha seguito a bordo campo dal diesse della formazione giovanile Carlo Taldo.

I giocatori da domani torneranno a lavorare in gruppo. Come abbiamo annunciato in precedenza la squadra partirà per Torino ma, al termine della sfida con la compagine di Gianpiero Ventura, resterà in ritiro in vista della partita di campionato contro l'Hellas Verona che si disputerà al Bentegodi domenica prossima alle ore 18 senza quindi far ritorno in Liguria. .