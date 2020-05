Genoa, al Synlab il Baluardo iniziati i primi test sui giocatori

In attesa di ulteriori novità che potrebbero arrivare entro questa settimana anche il Genoa ha iniziato a muoversi per riprendere l'attività agonistica. Al Synlab il Baluardo in Porto Antico sono iniziate le prime visite mediche con i test ad alcuni giocatori rossoblu. Ka situazione però in casa rossoblu è ancora quella di una spasmodica attesa. Di fatto da lunedì dovrebbero essere effettuati i tamponi: giusto usare il condizionale anche perché non ci sono ancora conferme dall'entourage genoano.

Il Genoa, inteso questa volta come società, non ha preso una posizione netta sul ritorno o meno del calcio giocato ma attende il protocollo sanitario della Federazione. Si naviga di fatto a vista in attesa di decisioni definitive prese dal Governo e della FIGC.