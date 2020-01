Genoa, alla ricerca dell'attaccante "quasi" perfetto per la salvezza

Il ruolo di attaccante è il punto cruciale per il Genoa. Occorrerà non sbagliarlo per provare a risollevare le sorti di una classifica attualmente negativa con un ultimo posto solitario, a quattro lunghezze dalla zona salvezza. Una rincorsa ancora possibile ma da raggiungere tramite una strada irta di insidie ma anche senza troppe possibilità di errori. Sbagliare come è stato fatto nel girone che sta per terminare sarebbe infatti più che deleterio.

Evidente come la dirigenza genoana stia guardandosi attorno per trovare il profilo giusto. Il numero uno della lista è quello legato al nome di Krmenick ma ultimamente si stanno valutando anche nuovi profili. Dopo l'arrivo di Mattia Destro, si guarda al sud america con il colombiano Roger Martinez. Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com il giocatore interessa al Grifone. Può giocare da punta centrale ma anche in altri ruoli del reparto avanzato. Il Genoa vorrebbe averlo, come riportato dai colleghi del sito, in prestito per 6 mesi con opzione di rinnovo per una stagione sino al giugno 2021.

Roger Martinez è un classe 1994 che ha esordito con il Racing di Avellaneda nel campionato Argentino quindi, dopo un paio di prestiti, è andato in Cina a giocare con lo Jiangsu Suning prima di far l'ingresso in Europa, in Spagna, dove ha vestito la casacca del Villareal dove ha giocato solo 8 are segnando una rete. Quindi veste la maglia dell'America dove segna sei reti in 21 incontri.