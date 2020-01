Genoa, Andrea Pinamonti resta, le parole dell'agente

Tante voci, tante destinazioni ma alla fine probabilmente, a meno di clamorose novità, Andrea Pinamonti resterà in rossoblu. L'attaccante pareva destinato a lasciare il Genoa per un'altra società in prestito e invece, secondo quando spiegata al sito FcInterNews, dal suo agente Mino Raiola, resterà in Liguria. L'intermediario del calciatore ha infatti spiegato come: "Pinamonti si trova bene a Genova. Ha ricevuto molte richieste ma in questa sessione di mercato non accadrà nulla. Resterà dove si trova"