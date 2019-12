Genoa, auguri a.. al centrocampista Riccardo Saponara

Giornata speciale per il centrocampista del Genoa Riccardo Saponara che oggi compie 28 anni. Il calciatore rossoblu non sta trovando troppo spazio nella squadra avendo totalizzato solamente 4 presenze in campionato mentre in Coppa Italia aveva giocato la partita contro l'Imolese a Chiavari segnando anche la seconda rete ligure.

In carriera ha vestito le maglie del Ravenna, dell'Empoli (due delle squadre dove ha giocato a livello giovanile), del Milan, della Fiorentina e della Sampdoria. Il suo ruolo prevalentemente è quello di trequartista anche se può giocare, a destra soprattutto, come ala offensiva.

A Saponara gli auguri da parte di tutta la redazione di genoanews.it