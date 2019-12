Genoa, auguri al capitano rossoblù Mimmo Criscito

Giornata speciale quella odierna per il capitano del Genoa Mimmo Criscito che compie 33 anni. Cresciuto tra le giovanili del Genoa e della Juventus ha esordito coi "grandi" nella stagione 2003/2004 con la casacca a quarti rossoblu in serie B il 7 giugno 2003 contro il Cosenza. Dopo un biennio bianconero con la formazione Primavera, torna la Grifone nel 2006 dove si impone grazie alla fiducia avuta dall'allora allenatore Gian Piero Gasperini. La stagione seguente torna alla Juventus dove però non riesce a trovare la giusta continuità e quindi fa rientro in Liguria già nel mercato invernale di gennaio. Qui trova la squadra più adatta alle sue caratteristiche vestendo la maglia in 116 occasioni realizzando anche 5 reti.

Nel 2011 si trasferisce in Russia allo Zenit con la promessa di tornare a Genova, cosa che avviene sette anni dopo, nell'estate 2018 quando di fatto torna alla casa madre. In questo ultimo periodo scende in campo in 44 circostanze realizzando 5 reti e dimostrandosi un rigorista infallibile.

A Criscito gli auguri da parte della redazione di genoanews1893.it