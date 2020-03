Genoa, auguri... al centrocampista Stefano Sturaro

Giornata importante per il centrocampista Stefano Sturaro. Compie infatti 27 anni. Nato a Sanremo, ha cominciato la sua attività agonistica con la formazione della sua città per poi passare alle giovanili del Genoa. La prima società che lo ha fatto debuttare è stato il Modena nella quale è sceso in campo in 8 circostanze. Quindi il ritorno in Liguria con 29 presenze ed una rete tra il 2013 e il 2015. La sua rete la segna al Ferraris contro il Catania nel successo per 2 a 0.

Viene quindi ceduto alla Juventus dove disputa tre campionati; nella stagione 2018/2019 viene dato in prestito allo Sporting Lisbona dove però non scenderà mai in campo. Torna in bianconero e nel gennaio 2019 passa al Genoa. Esordisce proprio contro la sua ex formazione segnando la rete del vantaggio rossoblu (la gara si chiuderà poi 2 a 0). In questa annata sta dando un grande apporto alla causa rossoblu dimostrando carattere e tenacia in mezzo al campo.

A Sturaro i migliori auguri da parte della redazione di genoanews1893.it