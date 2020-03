Genoa, auguri all'attaccante rossoblu Antonio Sanabria

Giornata speciale per Antonio Sanabria, attaccante del Genoa, che spegnerà 24 candeline. Un compleanno che giunge in un buon momento per il giocatore che, dopo qualche problemino e con l'arrivo del tecnico Davide Nicola, sta trovando maggior spazio all'interno dlela squadra ligure realizzando anche qualche rete.

Il calciatore paraguaiano è in prestito in Liguria dal Betis Siviglia. Con la casacca a quarti rossoblu ha realizzato sinora sei reti nelle sue 29 presenze. Da ricordare ovviamente il coast-to-coast dello stadio Dall'Ara di Bologna dove, ricevuta palla nella propria metà campo, è corso sino alla porta avversaria battendo l'estremo difensore della squadra felsinea senza che nessun avversario riuscisse a fermarlo.

In precedenza Sanabria ha vestito le maglie anche del Bacellona B, del Sassuolo (solamente due presenze), della Roma (anche in questo caso solamente un paio di gare disputate) e dello Sporting Gijon.

A Sanabria i migliori auguri da parte di tutta la redazione di genoanews1893.it