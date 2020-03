Genoa, auguri... all'attaccante rossoblu Mattia Destro

Giornata speciale quella odierna per l'attaccante del Genoa Mattia Destro che compie 29 anni. Il giocatore, nativo di Ascoli Piceno, è tornato a vestire la maglia del Grifone in questa ultima tornata di mercato invernale. Destro ha iniziato la sua carriera con le maglie delle giovanili prima della squadra della sua città e quindi dell'Inter.

Nella stagione 2010/2011 io primo approdo a Genoa cn sedici presenze e due reti realizzate (al Chievo in campionato e al Vicenza in Coppa Italia); quindi va in prestito al Siena. A seguire vestirà le casacche della Roma, del Milan e del Bologna. Coi felsinei sono 105 le presenze in campo con 29 reti realizzate. Quindi ecco l'approdo in Liguria dove sinora è sceso in campo solamente in due circostanze.

Ha vestito di fatto tutte le maglie della Nazionale Italiana partendo da quelle giovanili sino alla maggiore nella quale conta 8 presenze con una rete segnata nel biennio 2012/2014.

A Mattia Destro gli auguri da parte di tutta la redazione di genoanews1893.it