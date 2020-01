Genoa, auguri all'esterno d'attacco rossoblu Sinan Gumus

Giornata speciale quella odierna per il tedesco, ma di famiglia turca, Sinan Gumus che oggi compie 26 anni. L'attaccante ma anche esterno di fascia non è riuscito ancora a mettersi molto in mostra con la casacca rossoblu addosso se è vero che è sceso in campo in tutto il girone di andata della nostra serie A solamente in tre circostanze.

In precedenza Gumus ha vestito la maglia del Galatasaray. Con la compagine turca ha giocato 75 gare tra il 2014 e il 2019 realizzando 19 reti. Al giocatore del genoa i migliori auguri da parte della redazione di genoanews1893.i