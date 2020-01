Genoa, buone notizie su Criscito e Zapata entrambi in recupero

Prosegue la preparazione del Genoa al Centro Sportivo Signorini in vista della prossima gara di campionato che metterà il Grifone di fronte all'Atalanta dell'ex tecnico Gian Piero Gasperini. Incontro che si disputerà al Gewiss Stadium domenica con fischio di inizio alle ore 15. L'inizio della sessione odierna è coincisa con il lavoro in palestra per alcune esercitazioni di potenziamento muscolare.

Quindi sul prato verde la squadra è stata portata a scaglioni con l'aggiunta di quattro ragazzi della squadra Primavera Buonavoglia, Da Cunha, Rizzo e Verona. Allenamento incentrato soprattutto sugli schemi e quindi una partitella a campo ristretto. Per la prima volta in campo i nuovi arrivati che iniziano ad integrarsi nel gruppo ed a prendere confidenza con i metodi lavorativi del tecnico Davide Nicola.

Per quanto riguarda gli infortunati da rilevare che Criscito sta smaltendo i postumi del lieve infortunio patito a Firenze mentre Zapata è in recupero e quasi pronto a tornare definitivamente a lavorare coi compagni in maniera completa