Genoa-Cagliari, da domani la prevendita a prezzi ribassati

Ancora il Genoa deve giocare la sfida esterna di Bergamo contro l'Atalanta che già si guarda al prossimo incontro che il Grifone disputerà contro il Cagliari domenica 9 febbraio alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris. La società rossoblu ligure ha deciso di effettuare un ribassamento dei prezzi per quanto riguarda i settori Distinti, Gradinata Sud e Settore 5.

La prevendità partirà domani, venerdì 31 gennaio 2020, presso il Ticket Office che si trova all'interno del Genoa Museum and Store sito all'interno della Palazzina Giobatta in Porto Antico con orario continuato 10-19 ad eccezione del lunedì in quanto chiuso per giorno di riposo. Per questa partita sarà gratuito l'ingresso nei settori Gradinata Sud e Distinti per i ragazzi Under 14 seguendo le modalità presentate all'interno del sito ufficiale della società.

Questi i prezzi dunque per la sfida Genoa-Cagliari, tra parentesi quelli per i ragazzi Under 16:

Settore 5 e Gradinata Sud: 15 euro (*10)

Distinti: 20 euro (*10)

Tribuna Inferiore: 80 euro (*40)

Tribuna Superba: 150 euro

Settore Ospiti: 25 euro (*15)