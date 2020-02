Genoa-Cagliari, domani aperti i botteghini stadio dalle ore 10

Prosegue a buon ritmo la prevendita per il match di domani tra Genoa e Cagliari che si giocherà alle ore 15 al Ferraris. Saranno oltre ventimila i tifosi presenti sugli spalti e almeno 300 quelli che arriveranno direttamente dalla Sardegna e dalle regioni limitrofe per sostenere la squadra del tecnico Rolando Maran.

I botteghini dell'impianto sportivo genovese posti di fronte alle tribune in via Monnet apriranno domattina alle ore 10. Nel frattempo prosegue la prevendita tramite i soliti canali. Intanto presso il Ticket Office presente all'interno del Genoa Museum and Store in Porti Antico all'interno della palazzina Giobatta (orario continuato sino alle 19) ma anche presso le ricevitorie autorizzate TicketOne oppure on line collegandosi al sito www.sport.ticketone.it

E' attiva la promozione per l'ingresso gratuito dei ragazzi Under 14 presso i settori di Distinti e Gradinata Sud, seguendo le procedure in vigore. Questi comunque i prezzi base, tra parentesi quelli per i ragazzi Under 16:

Settore 5 e Gradinata Sud: 15 euro (*10), Distinti: 20 euro (*10), Tribuna Inferiore: 80 euro (*40), Tribuna Superba: 150 euro.