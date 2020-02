Genoa-Cagliari, i precedenti: quattro risultati utili consecutivi al Ferraris

Allo stadio Luigi Ferraris di Genova domenica si affronteranno il Genoa e il Cagliari, fischio di inizio alle ore 15. Match importante per il Grifone che giunge da due pareggi esterni consecutivi, prima a Firenze e quindi a Bergamo casa dell'Atalanta. La formazione di casa è in vantaggio negli scontri diretti al Ferraris nelle gare valide per il campionato di Serie A.

Su 20 sfide infatti ne ha vinte 9 contro le sole tre della formazione avversaria. Otto sono stati i pareggi. Ma attenzione: dopo tre vittorie consecutive, lo scorso anno le due formazioni hanno impattato 1 a 1. I sardi passarono in vantaggio con l’ex Leonardo Pavoletti. I rossoblu ligure riuscirono solamente allo scadere a raggiungere il risultato di parità. Il gol su del capitano Mimmo Criscito che trasformò un calcio di rigore.

Dicevamo di tre vittorie consecutive, l’ultima, 2 a 1, nel 2018. E stranamente per conquistare un risultato positivo, questa volta totalmente, c’è voluto una rete allo scadere. In precedenza infatti prima Gianluca Lapadula e quindi Barella su rigore avevano fissato sul pareggio la partita. Il gol decisivo quindi all’ultimo respiro realizzato dal portoghese Iuri Medeiros.

La gara più spettacolare disputata tra le due formazioni è però quella del 14 marzo 2010. Il Genoa vincerà quell'incontro per 5 a 3. Cagliari avanti con Dessena, pareggio di Zapater su calcio di rigore; quindi sorpasso con Palacio ma nuovo pareggio realizzato da Conti. Prima della fine del tempo arrivarono però le reti di Sculli e Rossi. Nuova rete ospite realizzata da Matri su rigore e quindi chiudeva la contesa Omar Milanetto.

In fatto di reti il Genoa è in vantaggio 36 a 23. Nel mese di febbraio le due compagini non si sono mai affrontate.