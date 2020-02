Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Cassata al posto di Behrami?

Due i ruoli da sostituire nella squadra di mister Nicola e questo a causa delle squalifiche di Behrami e Romero che non potranno così scendere in campo quest'oggi contro il Cagliari al Ferraris alle ore 15. In mezzo al campo la situazione appare chiara e Cassata dovrebbe riprendersi il posto da titolare, almeno per questa sfida, al posto dello svizzero. Accanto a lui i "soliti" Sturaro e Schone con Ghiglione a destra e Criscito sull'out di sinistra.

Probabilmente qualche pensiero in più la da la sostituzione di Romero. Zapata, che poteva essere il sostituto naturale, non è stato neppure convocato a causa del problema fisico dal quale si sta riprendendo lentamente. A questo punto resta la soluzione Soumaoro, esordirebbe con la casacca rossoblu ligure, al Ferraris, contro avversari del calibro di Joao Pedro e di Simeone, insomma non propriamente una passeggiata. L'ex capitano del Lille ha un fisico da granatiere e certamente non dovrebbe patire la "prima" con la nuova maglia.

Per il resto in attacco sembrerebbe scontato rivedere il duo Pinamonti-Sanabria che pare stare entrando in sintonia con il resto della squadra. A Bergamo di certo non è andata male e Sanabria ha pure segnato una bella rete che potrebbe regalargli fiducia e tranquillità anche all'interno del proprio stadio. Questa dunque la possibile formazione genoana:

Perin, Biraschi, Soumaoro, Masiello, Ghiglione, Cassata, Schone, Sturaro, Criscito, Sanabria, Pinamonti

Cagliari che si presente a Genova senza lo squalificato Cigarini e senza gli infortunati Rog, Ceppitelli e Pavoletti. Oliva sembrerebbe l'uomo giusto per prendere il posto del giocatore fermato dal Giudice Sportivo. In trasferta sardi che stanno andando bene, solamente due le sconfitte subite, a Udine e a Torino contro la Juventus. Mister Maran chiede però un cambio di marcia dopo le ultime gare dalla quel sono uscite solo pareggi anche se, ra questi, c'è anche lo splendido 1. 1 in casa dell'Inter. In difesa presente l'ex rossoblu (delle squadre giovanili) Pisacane mentre in attacco c'è quel Simeone portato in Italia proprio dalla dirigenza ligure. Questa la probabile rossoblu sarda:

Cragno, Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Nandez, Oliva, Ionita, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone