Genoa-Cagliari, prosegue la prevendita per la gara di domenica

Si prevede una buona cornice di pubblico per domenica quando, alle ore 15, scenderanno in campo Genoa e Cagliari. Due probabilmente i fattori che porteranno almeno 21 mila tifosi ad assiepare gli spalti dello stadio Luigi Ferraris. Intanto i due pareggi consecutivi esterni, a Firenze e Bergamo, su campi certamente non semplici, soprattutto il Gewiss Stadium ma anche l'orario che torna ad essere, per una volta, quello canonico delle partite di calcio in Italia.

Prezzi ribassati per questo incontro da parte della società con ingresso gratuito per i ragazzi Under 14 per i settori Distinti e Gradinata Sud. I titoli d'ingresso all'impianto sportivo sono acquistabili presso il Ticket office presente all'interno del Genoa Museum and Store in Porto Antico (orario 10-19 continuato) oppure presso le ricevitorie autorizzate Ticketone e infine visitando il sito on line www.sport.ticketone.it

Questi i prezzi base, tra parentesi quelli per i ragazzi Under 16:

Settore 5 e Gradinata Sud: 15 euro (*10), Distinti: 20 euro (*10), Tribuna Inferiore: 80 euro (*40), Tribuna Superba: 150 euro.