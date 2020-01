Genoa, che grinta Mister Nicola! Una conferenza stampa a tutto tondo

Tanti allenatori sono passati dalle parti del Centro Sportivo Signorini, dove peraltro oggi era presente anche il presidente Enrico Preziosi, in questi ultimi anni. Tante le conferenze stampa pre gare, tante le parole dette. Quella che si è tenuta oggi però ha messo in mostra un allenatore, come Davide Nicola, che ha regalato grinta a tutto spiano. Una grinta palesatasi fin dalle prime parole quando ha voluto fare un monologo molto interessante a difesa delle proprie idee e della certezza che ha che questo Genoa riuscirà a centrare l'obiettivo della salvezza.

Che grinta, mister! Si potrebbe proprio dire che quella grinta e quella voglia di far bene sarebbe da destinare anche a chi scende in campo. Undici Nicola in campo, magari non Campioni con la "C" maiuscola ma certamente pronti a mettere il cuore al di là dell'ostacolo. Nicola ha dimostrato cosa significhi sentirsi genoani dentro. Una genoanità che oggi è apparsa evidente. Una voglia di salvezza assoluta, un credo assoluto sul quale l'allenatore sta lavorando.

Sarebbe davvero un peccato sprecare tutto con un tecnico così, un mister che crede nel lavoro, crede nel gruppo e soprattutto crede nel raggiungimento di un obiettivo difficile, certamente, ma non impossibile. Adesso starà alla squadra seguire i suoi dettami e seguire coi fatti in campo alle sue parole e alla sua grinta e alla società di mettergli a disposizione i rinforzi di cui questa formazione ha assoluto bisogno.