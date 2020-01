Genoa, Coppa Italia, i convocati per la sfida di domani sera

La finitura al Centro Sportivo Signorini è stata svolta regolarmente senza intoppi- in vista della partita di domani sera di Coppa Italia al Grande Torino contro la formazione allenata dal tecnico Walter Mazzarri (fischio di inizio alle ore 21.15). Rifiniture atletiche in palestra e poi tattica in campo è stato il menu odierno ma anche cura dei dettagli e prova degli schemi il resto della sessione lavorativa.

Da 28 anni la squadra genoana non approda ai quarti di finale. Mister Nicola lo aveva detto in conferenza stampa che la sua compagine vuole provarci. Intanto è giunta anche la lista de convocati con il relativo numero di maglia nella quale figura pure Lerager,

1 Perin, 2 Zapata, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 8 Lerager, 9 Sanabria, 10 Gumus, 13 El Yamiq, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 17 Romero, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 28 Agudelo, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 85 Behrami, 97 Radu, 99 Pinamonti.