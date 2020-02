Genoa, Cristian Romero e Andrea Pinamonti di nuovo in gruppo

Il Genoa è tornato ad allenarsi al Centro Sportivo Signorini in vista della prossima gara che metterà i rossoblu di fronte al Milan domenica prossima nel lunch match delle ore 12.30 che si giocherà allo stadio Peppino Meazza della città lombarda. La notizia del giorno è il recupero di due giocatori che non erano presenti contro la Lazio. Si tratta del difensore Cristian Romero e dell'attaccante Andrea Pinamonti che sono così tornati in gruppo. Squadra che trova tra le sue fila anche il giovane della Primavera Rovella.

Varie esercitazioni tenute sul prato verde del nuovo impianto sportivo sito nel quartiere ponentino di Pegli con movimenti, cambi di assetto e tante spiegazioni, tra una esercitazione e l'altra, impartite dallo staff tecnico con a capo mister Davide Nicola. Infine una partitella disputata a campo ridotto. Si è rivisto a Pegli Ivan Radovanovic tornato da Lione dove è stato operato al ginocchio che si era infortunato a Bologna. Domani prosegue la preparazione per arrivare al top della forma per la gara contro la squadra rossonera allenata dal tecnico Stefano Pioli.