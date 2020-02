Genoa, da domani la ripresa in attesa delle decisioni del Governo

Giornate importanti a Roma dove il Governo dovrà decidere su come comportarsi rispetto agli avvenimenti calcistici della prossima settimana. Prossima giornata rinviata, giocata a porte chiuse o cosa? Nelle prossime ore o nei prossimi giorni se ne saprà di più. Il Coronavirus ha condizionato già le gare dell'ultima giornata con i rinvii delle partite Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma.

Il Genoa attende la decisione per capire se potrà recarsi o meno a Milano dove domenica alle ore 12.30 è atteso dalla gara contro il Milan del tecnico Stefano Pioli. Un match disputato in una regione dove il Coronavirus si è manifestato in maniera importante. E la notizia di come e se sarà disputato l'incontro interessa i numerosi tifosi genoani che vorrebbero seguire in massa la squadra e che già da giorni stanno effettuando un tam-tam affinché la trasferta venga effettuata, come in altri tempi, tutti assieme con un treno, oltre che con i mezzi propri.

Nel frattempo il Genoa, uscito dal campo di gioco sotto scroscianti applausi nonostante la sconfitta contro la Lazio, riprenderà la preparazione domani con la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta che porta verso la salvezza anche se il lavoro al tecnico Davide Nicola non mancherà di certo. Non ci saranno squalificati tra le fila rossoblu che anzi recupereranno Stefano Sturaro che ha scontato il suo turno di stop. Intanto oggi a Lione sarà operato al ginocchio Ivan Radovanovic che si era infortunato durante la gara contro il Bologna.