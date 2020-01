Genoa, da domani parte la prevendita per la sfida di Bergamo

Archiviato con moderata soddisfazione lo 0 a 0 di Firenze che avrebbe potuto tramutarsi anche in un successo se super Dragowski non avesse compiuto almeno tre parate importanti, il Genoa giocherà la seconda sfida consecutiva in trasferta. Ad ospitare i liguri questa volta sarà l'Atalanta del tecnico Gian Piero Gasperini che ieri, nell'anticipo serale, ha annichilito con un portentoso 7 a 0 il Torino nella gara disputata in Piemonte.

Da domani inizierà la prevendita per il match che si giocherà domenica 2 febbraio alle ore 15 nel nuovissimo impianto sportivo orobico denominato Gewiss Stadium. Per l'acquisto del titolo d'ingresso occorrerà andare presso le ricevitorie autorizzate Vivaticket oppure on line collegandosi al sito www.atalanta.vivaticket.it. La vendita comincerà a partire dalle ore 12. Il costo del biglietto è stato fissato a 25 euro. I residenti della Provincia di Genova potranno acquistare il tagliando solamente per il settore ospiti. Non è necessaria la tessera DNA Genoa, fatta eccezione per i residenti a Bergamo e nella stessa provincia. La prevendita si chiuderà sabato 1 febbraio alle ore 19. Nessuna possibilità di acquisto dei titoli d'ingresso nella giornata della gara per il settore ospiti.