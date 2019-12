Genoa, Davide Ballardini in vantaggio per la panchina?

Abbiamo detto che la panchina del Genoa non ha ancora un suo titolare, che c'erano almeno un paio di tecnici che vi potevano sederci e che tra questi c'era anche Davide Ballardini. Secondo quanto riportato qualche minuto fa da SKY SPORT sembra proprio che l'allenatore "della salvezze impossibili" al Genoa possa nuovamente tornare in Liguria. Questa volta la situazione peraltro è alquanto difficile visto che i liguri sono ultimi in classifica a quattro lunghezze dalla zona salvezza.

Per Ballardini questo sarebbe il quarto ritorno. Rifacendo un po' la storia tra il mister di Ravenna e il Grifone si sono incontrati la prima volta nella stagione 2010/2011 al posto di Gasperini, vince entrambi i derby e porta la squadra alla fine del torneo al decimo posto. Quindi la seconda volta giunse a Genova nel gennaio 2013 al posto di Delneri e raggiunge la salvezza con una giornata di anticipo; infine eccolo tornare il 6 novembre 2017 sostituendo Ivan Juric. Al fine del torneo la squadra si salva con 4 giornate di anticipo. Per la prima volta inizia una stagione dall'inizio coi rossoblu ma dopo la sconfitta interna contro il Parma viene sollevato dall'incarico nell'ottobre 2018.

Ecco adesso che potrebbe arrivare un quarto Ballardini. Da come spiegato dai colleghi di Sky Sport le parti si starebbero parlando decidendo anche il tipo di contratto da sottoporre al tecnico. Di certo questa sarebbe la soluzione più gradita dal popolo rossoblu. Vedremo naturalmente se alla fine arriverà la firma sul contratto oppure se la dirigenza genoana virerà su un altro nome. .