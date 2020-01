Genoa, domani la ripresa in vista della gara contro la Roma

Ripartire per cercare di fare un girone discendente di primo piano. Il Genoa ha un obiettivo in testa, la salvezza. Raggiungibile se tutte le parti remeranno in una unica direzione. Mister Davide Nicola è certo che alla fine della stagione la squadra ligure riuscirà a mantenere la categoria. Per questo ha stilato un programma settimanale che aiuti la squadra a preparare la gara contro la Roma e a cementare il gruppo il più possibile.

Contro la squadra giallo-rossa (domenica con fischio di inizio alle ore 18) mancherà capitan Criscito che è stato ammonito contro il Verona e che era in diffida. Domani al Centro Sportivo Signorini inizierà una nuova settimana; affrontare la Roma di mister Fonseca non sarà affare semplice ma il Grifone dovrà provare comunque a tirar fuori passione e orgoglio per riuscire a fare punti iniziando il girone di ritorno nel migliore dei modi.