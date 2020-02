Genoa, due giorni alla partita contro il Cagliari, si stringono i tempi

Al Centro Sportivo Signorini il Genoa prosegue la preparazione in vista della partita contro il Cagliari che si giocherà domenica con fischio di inizio alle ore 15. Mister Davide Nicola sta tirando a puntino la squadra per portarla alla giusta condizione contro una avversaria, sesta in classifica, che in trasferta ha colto risultati importanti come il pareggio in casa dell'Inter. Due sole sono state le sconfitte lontane dalla Sardegna, ad Udine e a Torino casa Juventus.

Il Grifone così sta mettendo a punto tutti i dettagli e nella giornata odierna ha cominciato la sessione lavorativa in sala video per poi portarsi sul terreno di gioco dell'impianto ponentino. La tattica in primo piano nella giornata odierna ma pure sviluppi d'assieme hanno caratterizzato l'allenamento giornaliero. La sincronizzazione dei movimenti poi sono risultati importanti per portare gli undici che andranno in campo pronti ad affrontare la squadra dei Quattro Mori.

Domani la rifinitura, le parole del mister al Centro Sportivo Signorini e quindi tutti in ritiro in vista della partita di domenica. Si prevede una buona cornice di pubblico per un match che potrebbe regalare una soddisfazione ai genoani.