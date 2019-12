Genoa: due pretendenti per la Società

Eppur si muove...in un periodo caratterizzato da risultati sportivi deludenti e silenzio societario è un operatore del settore, nell'ambito legal e advisor, a commentare quasi con stupore quanto interesse generi il Genoa anche a livello internazionale.

Il Genoa è ambito, e a dirlo non è un tifoso, ma un professionista.

Le richieste, insomma, ci sarebbero. E, il condizionale è d'obbligo ma la fonte è molto attendibile, sono tutte a conoscenza di Preziosi.

Una manifestazione di interesse sarebbe arrivata dall'America e si tratterebbe di soggetto molto forte. Top secret il nome ma con interessi anche in Italia ed in prospettiva su Genova.

Un'altra soluzione sarebbe invece italiana e con soggetti già noti, ma con progetti importanti.

Nessuno in cerca di pubblicità, nessuno che metta in piazza l'interesse per fare pressione sull'attuale proprietà.

Resta da capire quali siano le reali intenzioni del presidente. Qualcuno lo ha definito tiepido di fronte a queste proposte, non si sa se per atteggiamento negoziale oppure perché in cuor suo non ha ancora deciso di vendere realmente.

Ma la buona notizia è che gli investitori ci sono ed il Genoa, la più antica Società di calcio italiana, ha ancora un buon appeal.

Aspettiamo fiduciosi...

Gip