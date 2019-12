Genoa, è arrivata l'ufficializzazione del tecnico Davide Nicola

Il Genoa ha un nuovo allenatore. E', come peraltro risaputo, Davide Nicola. La società rossoblu ha emesso infatti il comunicato ufficiale che riportiamo integralmente e che comprende anche i ringraziamenti di rito per l'ex allenatore Thiago Motta:

Il Genoa Cricket and Football Club comunica di avere formalizzato il cambio di conduzione tecnica in prima squadra. L’incarico è stato affidato all’allenatore Davide Nicola, ex giocatore rossoblù negli anni Novanta (166 presenze in campionato), vincitore di una Coppa Anglo-Italiana allo stadio di Wembley. Davide Nicola ha esercitato da allenatore in cinque club italiani (Udinese, Crotone, Bari, Livorno e Lumezzane) e domenica dirigerà il primo allenamento al Centro Sportivo G.Signorini. La Società ringrazia mister Thiago Motta per la dedizione profusa durante la sua esperienza.