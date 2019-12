Genoa, è stato scelto Davide Nicola per cercare di raggiungere la salvezza

Sembrerebbe deciso quale sarà il terzo allenatore per la stagione 2019/2020 in casa Genoa. Secondo quanto riportato dal SKY Sport infatti la scelta è caduta su Davide Nicola. Nella sua carriera ha allenato Lumezzane, Livorno, Bari, Crotone e Udinese. Da ricordare la clamorosa salvezza conquistata con i calabresi ultimi alla fine del girone di andata con soli 9 punti e quindi un gran girone discendente con ben 25 punti totalizzati. Non era andata benissimo invece in Friuli dove Nicola era stato allontanato dopo due sconfitte consecutive con la squadra virtualmente salva.

Nicola ovviamente è ricordato dai tifosi genoani per la sua militanza in rossoblu. Cresciuto calcisticamente nel Grifone, ha vestito la casacca ligure complessivamente in 166 occasioni suddivise in due periodi, dal 1995 al 1998 e dal 1999 al 2002, andando a segno in 4 circostanze, tutte reti arrivate nel secondo matrimonio coi rossoblu. A questo punto si attende solamente l'annuncio ufficiale e probabilmente la data della presentazione.